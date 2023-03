Tout ce qui brille n’est pas or. Et tout ce qui ressemble à un leak n’est pas forcément un leak. Cette vérité suprême s’est une nouvelle fois vérifiée avec le leak supposé d’une carte-mère d’iPhone et de son processeur A17… qui s’est avéré n’être qu’un vulgaire montage sous Photoshop. Cette fois, le faux leak a été éventé avant même de faire le buzz, mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Qui dit faux leak dit faux-leaker, en l’occurrence ici un certain @lipilipsi qui prétendait être un ingénieur iPhone ayant déjà travaillé pour Huawei. Le faux leaker étant suivi par tout de même 2800 personnes, il était plus que tentant d’accorder quelques crédits à ses affirmations.

En haut, la photo prise par iFixit, en bas la même photo retouchée

Oui mais voilà, le leak en question est en fait une simple photo prise par iFixit d’une carte mère d’iPhone 14 Pro. Le filou du jour aura ici seulement remplacé le 16 de A16 par un 17 de la même police de caractère ! Le foisonnement des rumeurs autour des produits Apple, qui est presque devenu une sous-catégorie d’articles, explique évidemment la multiplication des fakes, les faux leakers se servant du buzz généré par ces fuites comme d’une caisse de résonnance. Une bonne raison de continuer à considérer les leaks supposés avec les pincettes d’usage…