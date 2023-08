La bêta de tvOS 17 vient confirmer que les iPhone 15 Pro et Pro Max auront le droit à la nouvelle puce A17, tandis que les iPhone 15 et 15 Plus se contenteront de l’A16. Celle-ci est déjà proposée avec les iPhone 14 Pro.

En fouillant dans le code de la bêta de tvOS 17, le système d’exploitation de l’Apple TV, Aaronp613 a trouvé quatre nouvelles références : iPhone15,4, iPhone 15,5, iPhone16,1 et iPhone16,2. Ce choix semble bien confirmer le choix des puces.

En effet, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont pour références iPhone15,2 et iPhone 15,3. Nous avons donc la suite cette fois-ci avec iPhone15,4 et iPhone 15,5. Apple choisit « 15,X » pour évoquer les appareils qui embarquent la puce A16 de 2022. En comparaison, les iPhone 14 et 14 Plus ont pour identifiants iPhone14,7 et iPhone14,8 parce qu’ils utilisent tous les deux la puce A15.

De fait, les identifiants iPhone16,1 et iPhone 16,2 doivent faire référence aux iPhone 15 Pro et Pro Max avec l’A17. Cette puce sera plus puissante et consommera moins d’énergie grâce son processus de gravure en 3 nm, contre 5 nm pour l’A16.

Ce choix de l’A17 pour les iPhone 15 Pro et de l’A16 pour les non-Pro n’est pas une surprise. Les rumeurs l’avaient déjà annoncé et Apple avait déjà adopté ce format l’année dernière afin de différencier les modèles Pro et leur proposer une valeur ajoutée.

D’autre part, Aaronp613 a également repéré des iPhone ayant pour références iPhone14,1 et iPhone14,9 (avec la puce A15 donc). Et pour le coup, c’est étonnant, surtout qu’Apple a déjà utilisé les identifiants iPhone14,2 jusqu’à iPhone14,8. Il est difficile de savoir pour l’instant à quoi cela correspond.

Si l’on en croit les récentes fuites, Apple annoncera ses iPhone 15 le 12 septembre lors d’une keynote.