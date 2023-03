Apple est toujours dans une phase de réduction des coûts et sa dernière initiative en date a un impact sur les bonus versés aux employés. Bloomberg rapporte que la société a décidé de reporter les versements, tout comme elle a décidé d’étendre le gel des embauches.

À la fin de 2022, Apple a suspendu les embauches pour la plupart des postes en dehors de la recherche et du développement afin de réduire les coûts, après avoir ralenti les embauches et les dépenses en juillet dernier. À cette période, le moratoire sur les embauches ne s’appliquait pas aux équipes travaillant sur les futurs produits et les initiatives à long terme, mais le gel s’applique désormais à un plus grand nombre d’emplois. Apple laisse des postes vacants au fur et à mesure que les employés quittent l’entreprise afin de réduire la main-d’œuvre.

Dans le même temps, Apple opère à des changements concernant le versement des bonus aux employés. En temps normal, l’entreprise accorde des primes et autres promotions une ou deux fois par an. Tout dépend du secteur. L’argent est versé en avril puis en octobre. Apple passe maintenant à un seul paiement par an et ce sera en octobre.

Tim Cook, le patron d’Apple, a récemment accepté de réduire sa rémunération de l’ordre de 40% pour l’année 2023. Le dirigeant touchera tout de même 49 millions de dollars.

Pour rappel, Apple a enregistré une baisse de 5% au niveau de son chiffre d’affaires au dernier trimestre. Le groupe pense que la situation ne va pas s’arranger du côté des Mac et de l’iPad pour le trimestre en cours.