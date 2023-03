Une fois n’est pas coutume, la saison 3 de Ted Lasso démarre un mercredi, CE mercredi 15 mars pour être précis. Ceux qui ont suivi la saison 2 de Ted Lasso le savent : le club d’AFC Richmond est remonté en division 1 (anglaise bien entendu), et l’entraineur Lasso (Jason Sudeikis) sait qu’il devra faire face à l’intelligence tactique de son ex-collaborateur « passé à l’ennemi », Nathan (Nick Mohammed).



Cette saison 3 devrait aussi être la dernière, même si quelques rumeurs un peu floues laissent plus ou moins entendre qu’une saison 4 ne serait pas totalement impossible. La fin d’une belle aventure donc, et de la série de loin la plus populaire du service. Ted Lasso peut aussi se targuer d’avoir raflé pas moins de 22 prix et récompenses au total, dont deux Emmy Awards successifs de la meilleure série de comédie. Quant à Jason Sudeikis, ce dernier a remporté 6 récompenses pour son interprétation il est vrai formidable de l’entrainer Ted Lasso !

A noter enfin que nombre d’extraits de matchs de cette saison 3 opposeront les joueurs du AFC Richmond à de véritables équipes de la Premiere League. L’opposition Jamie Tartt – Haaland devrait faire des étincelles ;) Le premier épisode de la saison 3 de Ted Lasso est disponible sur Apple TV+.