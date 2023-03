Certes, l’app de météorologie CARROT Weather (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est dans la langue de Shakespeare, mais pour tous les amoureux des bons mots et de l’humour (et qui apprécient aussi une présentation graphique un peu recherchée), l’app reste tout à fait recommandable. Elle l’est d’autant plus désormais que la dernière mise à jour du logiciel mobile permet de « converser » avec l’app, grâce à ChatGPT ! « Demandez-moi de jouer à un jeu d’aventure textuel, d’écrire un drame policier procédural ou de vous dire ce que je pense vraiment de mon Créateur. Vous pouvez même affiner ma personnalité pour changer la façon dont je vais répondre. » précise la description de l’app.

Malheureusement, il faudra bourse délier pour aller au delà des quelques messages d’interaction autorisés avec l’IA, une barrière financière qui aurait été mise en place pour garantir la disponibilité des serveurs. Cette nouvelle mise à jour prouve à quel point ChatGPT est devenu incontournable en un temps record, pour le meilleur (développement, cours personnalisé, etc), mais aussi pour le pire, comme ces journalistes financiers virés de CNET pour être remplacés par l’IA omnisciente.