Apple pourrait largement éviter les plaintes et les enquêtes antitrust aux Etats-Unis… grâce aux républicains du Congrès. Malgré une législation antitrust largement bipartisane, les représentants républicains seraient parvenus à « restructurer » le sous-comité judiciaire de la chambre (House Judiciary subcommittee) afin de stopper les velléités de contrôle antitrust de l’administration Biden. Ces modifications devraient freiner la surveillance du secteur de la tech en général, et des GAFAs en particulier, et ce dès cette année.

D’une manière générale, les républicains souhaiteraient limiter le pouvoir d’action des agences de contrôle antitrust (FTC, etc.), estimant que la main invisible du marché suffit à rétablir l’équilibre et la concurrence. Ce coup de pouce des républicains aux poids lourds de la tech US ne signifie pas pour autant qu’aucune enquête antitrust ne sera menée.

Les républicains du sous-comité judiciaire de la chambre souhaiteraient ainsi investiguer sur la censure supposée des voix conservatrices sur les plateformes en ligne. La chambre a ainsi demandé aux dirigeants d’Alphabet, Amazon, Apple, Meta, et Microsoft de fournir des documents dans le cadre d’une enquête portant sur la liberté d’expression (conservatrice donc) sur les plateformes et les apps contrôlées par ces sociétés.