Les enchères sont terminées pour un iPhone de 2007 encore emballé et le prix final a été 43 923 dollars. C’est 32% de moins qu’un autre iPhone de la même année lui aussi vendu aux enchères le mois dernier.

Voici la description de l’objet sur l’annonce :

iPhone original de première génération d’Apple, modèle A1203, commande MA712LL/A (8 Go), non ouvert. La boîte présente une image grandeur nature de l’iPhone avec douze icônes sur l’écran, indiquant qu’il s’agit de la première production (2007) ; une treizième icône, pour iTunes, est apparue plus tard dans l’année. En état neuf, scellé en usine. Accompagné d’un sac AT&T et d’un dépliant concernant les plans tarifaires et l’activation de l’iPhone. L’expéditeur indique qu’il a acheté ce téléphone lors de sa sortie en 2007, mais qu’il en a également reçu un dans le cadre de son travail en tant qu’employé d’Apple ; ce double n’a donc jamais été ouvert.