En 2022, le marché des smartphones haut de gamme représentait plus de la moitié des revenus mondiaux du secteur mobile, l’iPhone d’Apple dominant (de loin) ce segment. Les ventes globales de smartphones ont certes chuté de 12 % entre 2021 et 2022, mais dans le même temps les ventes d’appareils proposés à un tarif supérieur à 600 dollars ont augmenté de 1%, et celles des appareils à 1000 dollars et plus ont connu une croissance de 38% !

Les smartphones haut de gamme représentent désormais 55% du chiffre d’affaires annuel total du marché des smartphones (pour l’année 2022), ce qui est une première. Cette bonne santé du smartphone premium prouve, contre toute attente, qu’un très grand nombre d’utilisateurs de smartphones est prêt à dépenser beaucoup d’argent dans un mobile doté de caractéristiques haut de gamme.

Dans ce contexte, l’iPhone a encore accentué son emprise sur le segment des mobiles premium, avec 75% de pdm en 2022, contre 71% en 2021, ce qui représente une croissance de 6%. Le principal concurrent Samsung a en revanche vu ses ventes d’appareils premium décliner de 5% sur la période. Autant dire qu’Apple n’est pas près d’être délogé de sa première place…