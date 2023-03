La fonction de l’isolement de la voix est déjà disponible pour les appels FaceTime et d’autres applications de VoIP, et voilà qu’elle va débarquer pour les appels standards avec iOS 16.4. Apple l’a indiqué dans les notes de la release candidate disponible aujourd’hui.

« L’isolation de la voix pour les appels cellulaires donne la priorité à votre voix et bloque les bruits ambiants », indiquent les notes de la release candidate d’iOS 16.4. Cela permet de passer des appels téléphoniques plus clairs et de mieux entendre la personne avec laquelle vous discutez (et vice versa).

FaceTime et les autres applications de VoIP (WhatsApp par exemple) peuvent profiter de la fonction d’isolement de la voix depuis iOS 15. On la retrouve aussi sur Mac depuis macOS Monterey. Sur iPhone et iPad, il suffit d’ouvrir le centre de contrôle pendant un appel puis toucher l’icône du micro dans le coin supérieur droit. Trois options s’affichent, il suffit de sélectionner « Isolement de la voix ». La même option va donc être proposée pour les appels standards avec iOS 16.4.

Apple a proposé aujourd’hui la release candidate d’iOS 16.4 pour les développeurs. La version finale devrait logiquement être proposée au téléchargement la semaine prochaine, bien qu’Apple n’a pas encore communiquée une date précise.