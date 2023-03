Apple a lancé la grande migration de ses capacités de production vers l’Inde. Outre une nouvelle usine Foxconn dans la province du Karnataka, Apple et ses partenaires cherchent à faire évoluer le droit du travail local, l’objectif étant de fluidifier la production sur 24 heures et d’augmenter le volume d’heures supplémentaires par salarié. Si l’on en croit Bloomberg, l‘Indian Cellular and Electronics Association Lobby Group – dont font partie Foxconn, Pegatron ainsi que Wistron – appuyé par Apple tentent d’obtenir une réforme du droit du travail dans l’État indien du Tamil Nadu. Sur les 6 derniers mois, plusieurs réunions se sont déjà tenues entre les représentants de l’ICEALG et des membres du gouvernement.

L’Etat du Tamil Nadu aurait déjà accepté le principe d’une grosse évolution du droit du travail dans les usines de la région, et de fait, les changements attendus sont nombreux. Le roulement dans les usines pourrait ainsi s’organiser autour de 2 quarts de 12 heures chaque 24 heures (un système déjà mis en place dans les usines chinoises des fournisseurs d’Apple) de façon à assurer une production constante et sans interruption.

Le nombre d’heures supplémentaires par salarié serait aussi plafonné à 48 heures par semaine (ce qui est déjà énorme), un volume horaire qui se rajoute au nombre d’heures de travail, plafonné lui aussi à 48 heures. Les ouvriers pourraient donc travailler au max 96 heures par semaines ! Sur trois mois travaillés, le nombre d’heures sup passerait à 145 heures (max), soit le double de la situation actuelle (75 heures). Pour faire bonne mesure à ce qui ressemble plutôt à une casse du droit du travail local, les femmes pourront aussi être mobilisées la nuit. Espérons au moins que les salaires et les primes suivent la même tendance à la hausse…