Cluedo: Hasbro’s Mystery Game+ mène de nouveau l’enquête sur iOS, mais cette fois dans le service Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad). Cette version numérique du célèbre jeu de société a bénéficié d’un gros soin de réalisation. Les graphismes, entièrement réalisés à la main dans un premier temps, sont de grande qualité, et chaque personnage est immédiatement reconnaissable. On retrouve ainsi les Olive, Violet, Pervenche ou Orchidée, sans oublier bien sûr le très moustachu colonel Moutarde. Même le lancer de dès bénéficie d’une petite animation !



Le plateau de jeu (vu de haut et en 3D) est vraiment superbe, et l’on bénéficie même de 9 autres plateaux de jeu thématiques, soit le Château du Vampire, la Tombe du Pharaon, Hollywood, Express Meurtre (basé sur le célèbre roman d’Agatha Christie), Sherlock, Sommets Enneigés, Mystère Tropical, Mascarade Vénitienne, et enfin Far West. On notera enfin que le mode multijoueur est accessible en ligne ou en local (LAN). Une belle adaptation d’un très grand classique. Cluedo: Hasbro’s Mystery Game+ est disponible immédiatement sur le service Apple Arcade.