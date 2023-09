On l’appelle Bond, James Bond, et dans Cypher 007 (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad), l’agent secret le plus célèbre de la galaxie doit de nouveau batailler contre les sbires de SPECTRE et le boss de l’organisation, Blofeld. SPECTRE est sur le point de l’emporter : 007 a été capturé par l’organisation et a subi un lavage de cerveau connu sous le nom de « piège mental ». James bond est désormais retenu dans une prison psychiatrique, l’objectif de SPECTRE étant de transformer 007 en un agent double pour sa propre cause. Le joueur devra donc échapper au piège mental, battre Blofeld et mettre fin au programme Cypher.



Voilà donc pour le pitch de ce jeu d’aventure-infiltration tout en 3D isométrique, et qui à priori s’avère plus complexe qu’il n’y parait. Récupération de documents secrets, dialogues avec des personnages clefs (dont Q, M et Moneypenny du MI6), amélioration de gadgets, tout y est, y compris le déblocage des tenues iconiques de l’agent secret.On notera que la réalisation globale est de très bonne facture pour le genre. Cypher 007 est disponible dans le service par abonnement Apple Arcade.