Le mois de septembre va être l’occasion d’accueillir quatre nouveaux jeux sur Apple Arcade : Cypher 007, Japanese Rural Life Adventure, Junkworld et My Talking Angela 2+. Les voici en détails.

My Talking Angela 2+ : 8 septembre

Par les créateurs de Talking Tom & Friends, My Talking Angela 2+ est un jeu d’animaux virtuels qui rend chaque jour plus élégant et plus amusant. Les joueurs aideront Angela, une chatte à la mode, à s’occuper dans sa maison de la grande ville, notamment en s’entraînant à de nouveaux pas de danse, en préparant de délicieuses friandises, en créant de la musique originale et en concevant des bijoux. Une variété de mini-jeux et de puzzles permettront aux joueurs de mettre leurs compétences et leurs réflexes à l’épreuve.

Japanese Rural Life Adventure : 15 septembre

Ce jeu de simulation de vie est présenté dans un style pixel art soigné. Cultivez, cuisinez, pêchez, collectionnez, explorez et vivez les saisons changeantes du Japon. Les joueurs peuvent également profiter des festivals japonais traditionnels – tels que Hatsumōde, Ōmisoka et Tsukimi – où ils peuvent rencontrer et nouer des amitiés avec les villageois voisins tout en vivant l’aventure de la vie rurale.

Junkworld : 22 septembre

Les fans de jeux de tower defense comme Bloons TD 6 vont adorer Junkworld. Rempli d’aventures audacieuses, de terrains périlleux et de compagnons douteux, Junkworld propose aux joueurs de commander le clan débrouillard des Charognards. Déployez des tours, utilisez des unités spéciales et des gadgets, et entraînez des héros pour survivre aux batailles tactiques post-apocalyptiques. Avec une liste de héros dynamiques à leur disposition, une grande variété de tours, un assortiment de tactiques créatives et 80 étapes difficiles, les joueurs feront appel à leur sens tactique pour mener leur faction à la victoire.

Cypher 007 : 29 septembre

Les joueurs traverseront un paysage qui célèbre un univers d’espionnage et visiteront certains des moments les plus emblématiques et des aventures les plus extraordinaires de James Bond. Blofeld, cerveau criminel et chef de Spectre, a une fois de plus élaboré un plan pour saboter Bond, son ennemi juré. Cette fois, il a utilisé une technique de lavage de cerveau connue sous le nom de Cypher, retenant Bond captif dans une prison psychiatrique dans le but de le transformer en agent double ultime.

Dans ce jeu d’action et d’aventure en vue subjective, les joueurs aideront l’agent 007 dans sa mission la plus difficile à ce jour. Ils recueilleront des informations, découvriront des secrets et utiliseront des techniques d’espionnage pour surmonter des niveaux immersifs remplis d’obstacles, d’adversaires et d’objectifs dont la difficulté augmente au fur et à mesure qu’ils progressent. Terminez les missions pour éliminer Blofeld et Spectre une fois pour toutes. Les joueurs pourront se mesurer à d’autres agents 007 dans le monde entier via des tableaux de classement pour prouver qu’ils sont les meilleurs espions de tous les temps.