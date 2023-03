La « Nouvelle Star » façon country débarque sur Apple TV+ ! Les trois premiers épisodes de My Kind of Country, une émission de concours musical, sont disponibles sur la plateforme pommée. Selon Apple « My Kind of Country réinvente le concours télévisé de musique country pour offrir une opportunité extraordinaire à des artistes originaux du monde entier. Les coachs Jimmie Allen, Mickey Guyton et Orville Peck sélectionnent chacun une liste de jeunes talents qu’ils invitent à Nashville, berceau de la musique country, pour présenter leur son unique. L’artiste qui remportera le concours recevra un prix exceptionnel de la part d’Apple Music, et bénéficiera d’un soutien et d’une exposition sans précédent sur la plateforme de streaming. »



On notera un choix d’artistes internationaux très inclusifs (représentants des minorités sexuelles et « raciales » selon les termes employés aux Etats-Unis), ce qui n’est pas forcément un mal concernant un genre musical trop souvent rattaché au courant politique américain le plus conservateur.

La liste des participants du programme :