Si l’on en croit les bonnes sources de Reuters, Pegatron, le fournisseur taïwanais d’Apple, serait en discussion avec les autorités indiennes pour la construction d’une deuxième usine d’assemblage à l’intérieur de Mahindra World City près de Chennai, dans l’État du Tamil Nadu (Inde). Cette demande de permis de construire s’inscrit dans la récente stratégie d’Apple consistant à diversifier la production hors de Chine.

Six mois seulement après l’ouverture de sa première usine, Pegatron remet donc le couvert pour une seconde usine de production, usine dont le coût est estimé à 150 millions de dollars. L’Inde est souvent considérée comme la prochaine zone de croissance pour Apple : le pays a exporté pour environ 9 milliards de dollars de smartphones entre avril 2022 et février 2023, les iPhones représentant plus de 50 % de ce montant. Selon le cabinet d’études Counterpoint, Pegatron représente actuellement 10 % de la production d’iPhone en Inde. L’India Cellular and Electronics Association a même prédit que l’Inde produira 45 à 50 % des iPhones d’ici 2027, ce qui placera le pays à égalité avec la Chine.