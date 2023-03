Apple TV+ est en forme depuis le début de l’année, et les annonces de nouveaux contenus ses succèdent à très bon rythme : le service de streaming d’Apple vient d’annoncer la production d’une mini-série, The Savant, inspirée par une histoire vraie relatée dans les colonnes du magazine Cosmopolitan. Jessica Chastain (The Tree of Life, Take Shelter, Interstellar) occupera le rôle principal, et l’actrice sera aussi coproductrice exécutive du projet (via les boites de prod Freckle Films et FIFTH SEASON) aux côtés de Melissa James Gibson (qui est aussi scénariste de la série) et de Matthew Heineman. Jessica Giles, l’actuelle directrice de rédaction de Cosmopolitan est elle aussi productrice de la série. Enfin, Andrea Stanley, l’auteure de l’article publié dans le magazine, a été nommée consultante. Voilà qui fait beaucoup de (beau) monde pour une mini-série.

Aucune information n’a encore filtré sur le scénario de cette mini-série originale en huit épisodes, mais comptez sur nous pour vous en dire plus si l’occasion se présente…