Apple prévient les développeurs que l’usage de Xcode 14.1 va devenir obligatoire à partir du 25 avril pour compiler les applications puis les soumettre sur l’App Store.

Xcode est l’outil d’Apple qui permet aux développeurs de concevoir des applications pour iOS/iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. À compter du 25 avril, les développeurs devront utiliser la dernière version en date, que ce soit pour les nouvelles applications ou les mises à jour des applications existantes.

Xcode 14 a l’avantage de prendre en charge des fonctionnalités propres à iOS 16, iPadOS 16 et watchOS 9. C’est essentiel de passer dessus pour utiliser certaines fonctionnalités au niveau des applications.

Voici ce qu’indique Apple :

iOS 16 enrichit l’iPhone de toutes nouvelles fonctionnalités de personnalisation, d’une intelligence plus poussée et de moyens de communication et de partage plus fluides. Tirez parti des activités en direct pour aider les utilisateurs à rester au fait de ce qui se passe en direct dans votre app, directement depuis l’écran de verrouillage et la Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro. Utilisez les App Intents pour aider les utilisateurs à accomplir rapidement des tâches liées à votre application, à la voix ou au toucher. Tirez le meilleur parti des dernières améliorations apportées à MapKit, ARKit, Core ML et bien plus encore.

watchOS 9 offre de nouvelles et puissantes fonctionnalités de communication pour les apps watchOS. Vous pouvez diffuser des informations opportunes avec de riches complications sur davantage de cadrans, permettre le partage du contenu de votre app, laisser les utilisateurs passer des appels VoIP directement depuis l’Apple Watch, et bien plus encore. Et grâce à la structure simplifiée des apps watchOS, la gestion de vos projets est plus simple que jamais.