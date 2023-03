Apple a proposé la première bêta d’iOS 16.5 au téléchargement. Elle est pour le moment entre les mains des développeurs, les testeurs publics l’auront bientôt (probablement ce soir). En soi, il s’agit d’une mise à jour assez mineure.

L’une des nouveautés de la bêta d’iOS 16.5 est l’apparition d’un onglet Sports au sein de l’application Apple News. Il est au niveau de la barre inférieure, au centre. À gauche, il y a les onglets Aujourd’hui et News+, là où il y a Audio et Suivi à droite. Auparavant, il y avait un onglet Recherche, mais celui-ci a disparu pour laisser placer à Sports. Il est toujours possible de faire une recherche, mais il faut pour cela se rendre dans l’onglet Suivi.

L’onglet Sports facilite la sélection des équipes préférées pour les actualités personnalisées, une fonctionnalité qui était déjà disponible dans la version précédente d’Apple News sans onglet dédié.

La mise en place d’un onglet spécifique pour les contenus sportifs intervient alors qu’Apple cherche à attirer les passionnés de sport dans son écosystème et sur Apple TV+. Le groupe a conclu des accords avec la Major League Baseball (MLB) et la Major League Soccer (MLS) pour des contenus exclusifs, et les contenus sportifs ont été mieux intégrés sur iPhone grâce à des fonctionnalités telles que Activités en direct, qui permet de suivre les matchs en temps réel à partir de l’écran de verrouillage du téléphone.

Pour rappel, l’application Apple News est seulement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

Concernant la bêta 16.5, une autre nouveauté consiste à faire un enregistrement vidéo de l’écran de l’iPhone en passant par Siri.