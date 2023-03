Netflix a lancé en novembre son abonnement « Essentiel avec pub » qui, comme le nom l’indique, comporte des publicités. Il n’était toutefois pas possible de l’utiliser avec l’Apple TV. C’est désormais le cas.

Des utilisateurs ont mis à jour l’application Netflix vers la version 2.3.0 sur leur Apple TV et ont confirmé être en mesure d’utiliser l’abonnement comprenant des pubs. Auparavant, l’application sur tvOS demandait aux utilisateurs de basculer sur un abonnement sans publicité pour être en mesure de l’utiliser sur l’Apple TV.

Netflix indique qu’il y a en moyenne quatre minutes de publicité par heure dans les films et les séries. Tous les titres du catalogue ne sont pas non plus disponibles dans le cadre de la formule avec publicité.

L’abonnement Essentiel avec pub coûte 5,99€/mois. Il est possible de l’utiliser sur un appareil à la fois. On retrouve la qualité HD (720p). Pour sa part, l’abonnement Essentiel coûte 8,99€/mois. C’est similaire à l’offre précédente, sauf que tout le catalogue de films et séries est disponible ici, il n’y a pas de pub et il est possible de télécharger les programmes. Vient suite l’abonnement Standard à 13,49€/mois avec l’usage sur deux appareils à la fois et le Full HD (1080p). Enfin, l’abonnement Premium propose la 4K, l’usage sur quatre appareils en simultané et l’audio spatial.

À ce jour, l’abonnement Essentiel avec pub est disponible dans quelques pays, dont en France, aux États-Unis et au Canada pour ne citer qu’eux.