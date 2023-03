Quelques jours après la sortie d’iOS 16.4 sur iPhone et macOS 13.3 sur Mac, Apple rend disponible la version finale de Xcode 14.3 au téléchargement.

Mise à jour pour Xcode

Xcode est l’outil qu’utilisent les développeurs pour créer leurs applications iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS. Avec la version 14.3, Apple propose un support complet pour iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4 et tvOS 16.4. Cela signifie que les développeurs peuvent pleinement exploiter les nouvelles mises à jour des systèmes d’exploitation et utiliser des fonctionnalités propres à ces versions. Pour rappel, voici les nouveautés d’iOS 16.4 :

21 nouveaux Emoji comprenant des animaux, des gestes de la main et des objets sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.

Notifications pour les apps web ajoutées à l’écran d’accueil.

Le mode « Isolement de la voix » pour les appels cellulaires met en avant le son de votre voix et bloque les bruits environnants.

L’album Doublons dans Photos prend maintenant en charge la détection des photos et vidéos présentes en double dans une photothèque partagée iCloud.

VoiceOver est désormais pris en charge pour les cartes de l’app Météo.

Réglage d’accessibilité permettant d’obscurcir automatiquement les contenus vidéo dans lesquels des flashs ou des effets stroboscopiques sont détectés.

La recherche visuelle est désormais disponible en Belgique et en Suisse.

Correction d’un problème pouvant empêcher l’affichage des demandes d’autorisation d’achat des enfants sur l’appareil du parent.

Correction d’un problème pouvant entraîner l’absence de réponse des thermostats compatibles avec Matter après leur jumelage avec Apple Home.

Optimisations de la détection des accidents sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro.

Xcode 14.3 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le Mac App Store. C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a récemment prévenu les développeurs qu’ils devront obligatoirement compiler leurs applications au minimum avec Xcode 14.1 à compter du 25 avril. Cela concernera aussi bien les nouvelles applications que les mises à jour des applications existantes.