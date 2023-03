L’émergence d’une classe moyenne avec un réel pouvoir d’achat est en train de changer la donne en Inde sur le marché de l’ordinateur et de la tablette. Longtemps à la traine sur le marché indien, Apple est en train de faire un retour fracassant au premier plan et n’est pas loin de devenir le nouveau leader du marché. Ainsi, sur le Q4 2022, les ventes d’iPad ont progressé de 135 % (!), si bien qu’Apple est le fabricant qui a vendu le plus de tablettes en Inde sur la période ! Avec 34,7 % de parts de marché, la firme de Cupertino passe devant Samsung (30,4 % de Pdm) et surclasse le champion local Lava (6,5% de Pdm et une chute des ventes de -31,8%). Acer est l’autre gagnant du Q4, grâce à une progression fulgurante de ses ventes de tablettes (+214,3%).

Le constat est identique sur le marché indien de l’ordinateur personnel, en comptant cependant les tablettes selon le calcul de Canalys. Apple est même le seul fabricant à voir ses ventes fortement progresser sur la période. Et quelle progression ! La croissance des ventes d’iPad/Mac a été de +60,2% sur le Q4, et Apple est désormais le second plus gros vendeur d’ordinateurs sur le marché indien, avec 13,9% de Pdm. C’est deux fois mieux que la part de marché d’Apple sur le Q4 2021 (6,8% de Pdm). Mazette ! Hormis Acer, dont les ventes sont stables (+0,7%), HP, Lenovo et Dell enregistrent des baisses brutales de ventes à deux chiffres de pourcentage.