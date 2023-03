Samsung propose une nouvelle expérience qui permet aux utilisateurs d’iPhone de tester One UI 5.1, l’interface que l’on retrouve sur les Galaxy S23, Z Flip 4 et Z Fold 4. Cela passe par une web app.

Pour tester l’expérience d’un Samsung Galaxy, rendez-vous à l’adresse trygalaxy.com, touchez l’icône de partage en bas de Safari (celle avec la flèche vers le haut), puis sélectionnez « Sur l’écran d’accueil » et touchez « Ajouter » en haut à droite. Revenez sur l’écran d’accueil de votre iPhone et ouvrez la web app Try Galaxy.

Ça y est, vous avez l’interface One UI 5.1 de Samsung, donnant la sensation que vous avez un smartphone Galaxy entre les mains. Plusieurs applications sont disponibles, comme Téléphone, Messages, Appareil photo, Paramètres, Samsung Health, Galaxy Themes, Galerie, Smart Switch et bien d’autres. Vous pouvez ouvrir chacune d’entre elles pour avoir un aperçu et découvrir Android façon Samsung.

Vous recevez plusieurs (faux) SMS pendant la démo. Vous pouvez y répondre si vous voulez, mais vous recevrez bien sûr des réponses enregistrées. Il est également possible de changer le thème général pour découvrir les propositions de Samsung.

L’expérience est sympathique et permet de se faire une idée de ce que propose la concurrence. Est-ce que cela va pousser certains à abandonner iOS ? Cela reste à voir. C’est l’occasion de rappeler que Samsung avait déjà proposé une expérience similaire en 2021.