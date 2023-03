Comme prévu, Apple a ouvert aujourd’hui son cinquième Apple Store en Corée du Sud. Il est situé à dans le quartier Gangnam à Séoul. Nous avons le droit aux photos de l’ouverture.

Apple indique que sa nouvelle boutique sud-coréenne se caractérise par une façade à double hauteur au design unique, dotée d’un tout nouveau traitement de revêtement et de miroirs qui estompe la transition entre le haut et le bas. De ce fait, l’apparence de la façade change à différents moments de la journée ou même en fonction de la saison.

L’ensemble du magasin a été construit avec des matériaux provenant de la région, notamment les tables, le mur en bois, le logo, les vitres de la façade, les murs en pierre et le sol. À l’instar des autres Apple Store, le nouveau magasin fonctionne avec 100% d’énergie renouvelable, dans le cadre des plans de l’entreprise visant à neutraliser les émissions de carbone d’ici à 2030.

Deirdre O’Brien, la vice-présidente chargée des Apple Store, était présente pour l’ouverture. Elle a récemment déclaré :

Chez Apple, nous innovons sans cesse pour offrir la meilleure expérience à nos clients, et nous sommes ravis d’ouvrir Apple Gangnam et de partager le meilleur d’Apple avec encore plus de personnes à Séoul. Les membres de notre incroyable équipe sont impatients d’entrer en contact avec les clients et de les aider à trouver de nouvelles façons de libérer leur créativité grâce à nos incroyables produits et services.