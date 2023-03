Apple annonce l’ouverture pour le 31 mars de son cinquième Apple Store en Corée du Sud, il s’agit de la boutique Gangnam à Séoul. Pour l’occasion, le groupe dévoile des photos avec un aperçu de l’enseigne, ainsi qu’une mise en avant de la K-pop avec l’audio spatial.

L’Apple Store Gangnam compte près de 150 employés qui parlent plus de 12 langues au total. Il y a bien sûr l’équipe chargée de la vente, ainsi que l’équipe technique pour les réparations et l’équipe pour les ateliers Today at Apple.

Aussi, à partir du 1er avril, les amateurs de musique pourront découvrir l’audio spatial dans un studio à durée limitée, avec le groupe de K-pop NewJeans. Les vendredis et samedis à 17, 18 et 19 heures, les participants auront droit à une séance d’écoute spéciale de la musique OMG dans « une édition Apple Music ». Au cours de cette session de 15 minutes, les participants découvriront la qualité sonore avec l’audio spatial. La version de la chanson sera disponible uniquement sur Apple Music.

« Chez Apple, nous innovons sans cesse pour offrir la meilleure expérience à nos clients, et nous sommes ravis d’ouvrir Apple Gangnam et de partager le meilleur d’Apple avec encore plus de personnes à Séoul », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente des Apple Store. « Les membres de notre incroyable équipe sont impatients d’entrer en contact avec les clients et de les aider à trouver de nouvelles façons de libérer leur créativité grâce à nos incroyables produits et services ».

Pour information, le premier Apple Store coréen a ouvert ses portes en 2018. Un cinquième va donc ouvrir ses portes ce vendredi. Aussi, Apple Pay a récemment été activé en Corée du Sud.