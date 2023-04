Apple TV+ annonce que le film Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix sortira au cinéma au mois de novembre, et ce dans le monde entier. Il faudra attendre pour l’avoir sur la plateforme de streaming. Apple ne donne pas encore une date.

La date de sortie du film Napoléon de Ridley Scott au cinéma est le 22 novembre 2023. Ce sera du moins la date aux États-Unis et il est fort possible que ce soit la même en France puisque cela tombe un mercredi. Cette date peut d’ailleurs surprendre du côté des États-Unis étant donné que les films sortent généralement le vendredi.

Comme à chaque fois, la sortie en streaming va être un cas compliqué en France par rapport au reste du monde. En effet, la chronologie des médias impose un délai entre la sortie en salles et la disponibilité sur d’autres supports (VOD, DVD/Blu-ray, streaming). En l’occurrence, la loi impose un délai de 17 pour la sortie sur une plateforme de streaming comme Apple TV+, signifiant que la diffusion française sur Apple TV+ serait en avril 2025. Ce sera bien plus tôt dans les autres pays.

Napoléon met en scène Joaquin Phoenix dans le rôle de l’empereur et chef militaire français. Le film est un regard original et personnel sur les origines de Napoléon et son ascension rapide et impitoyable au rang d’empereur, vu à travers le prisme de sa relation addictive et souvent volatile avec sa femme et son seul véritable amour, Joséphine, interprétée par Vanessa Kirby. Le long-métrage retrace les célèbres batailles de Napoléon, son ambition implacable et son esprit stratégique stupéfiant en tant que chef militaire.