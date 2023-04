L’info était tombée dans la journée d’hier : iOS 17 ne serait plus compatible avec l’iPhone X et l’iPhone 8/8 Plus, idem pour les anciens modèles d‘iPad avec iPadOS 17. Mais voilà qu’un leaker réputé pour la fiabilité de ses sources conteste cette affirmation et déclare même que TOUS les iPhones compatibles iOS 16 seront également compatibles avec iOS 17, y compris donc l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs sur iOS 17 annoncent la fin de la prise en charge des appareils plus anciens (et en particulier l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X). Ces modèles ont désormais cinq ans d’âge, ce qui est le délai moyen à partir duquel Apple choisi généralement d’abandonner la prise en charge avec les nouvelles versions d’iOS.

Pour rappel, iOS 15 était bien compatible avec l’ensemble des modèles d’iPhone qui pouvaient fonctionner sous iOS 14, bien que certaines fonctionnalités d’iOS 15 n’étaient disponibles sur ces anciens iPhones. En revanche, iOS 16 a abandonné la prise en charge de plusieurs modèles. La keynote de la WWDC (le 5 juin prochain) devrait lever les quelques doutes concernant la compatibilité ascendante d’iOS 17 avec l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X