Apple annoncera iOS 17 le 5 juin lors de la WWDC 2023 et la mise à jour ne supporterait pas les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X et quelques modèles d’iPad selon les dires de MacRumors. Les tablettes en question seraient l’iPad Pro (9,7 et 12,9 pouces) de première génération et l’iPad de 5e génération.

Si l’information est bonne, iOS 17 et iPadOS 17 ne seront pas compatibles avec la plupart des appareils disposant de la puce A11 d’Apple. Mais dans le même temps, les iPad de 6e et 7e générations avec leur puce A10 seraient visiblement toujours pris en charge, tout comme l’iPad Pro de deuxième génération avec sa puce A10X.

L’iPhone 8 et l’iPhone X ont vu le jour en 2017. Le premier était une mise à niveau assez basique par rapport à l’iPhone 7. En revanche, le second a apporté plusieurs nouveautés, dont l’écran qui occupe une bonne partie de la surface et l’encoche, avec au passage le retrait du bouton Home et le choix d’une dalle OLED au lieu d’une dalle LCD. Leur support logiciel serait donc de six ans.

Pour rappel, Apple avait mis de côté plusieurs appareils avec iOS 16. Les iPhone 6s et iPhone 6s Plus avaient été exclus, tout comme les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE 1, iPod touch 7G, iPad Air de 2e génération et iPad mini de 4e génération.