The Big Door Prize va être de retour, avec Apple TV+ qui annonce aujourd’hui avoir renouvelé la série pour une saison 2. Pour sa part, la première saison est en cours de diffusion.

« Nous sommes très reconnaissants aux spectateurs du monde entier qui ont déjà adopté les petits espoirs et les rêves bizarres des habitants de Deerfield, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de savoir où nous allons les emmener dans la deuxième saison », déclare David West Read, le créateur de la série. « Grâce à nos partenaires Apple TV+ et Skydance, nous avons une opportunité incroyable de continuer à développer la magie et les mystères de The Big Door Prize avec cet ensemble d’acteurs vraiment remarquables ».

Il n’y a pour le moment aucune information concernant la saison 2.

Basée sur le roman éponyme de M.O. Walsh, The Big Door Prize raconte l’histoire d’une petite ville qui change à jamais lorsqu’une mystérieuse machine apparaît dans le magasin général, promettant de révéler le véritable potentiel de vie de chaque habitant. Dusty Hubbard, un père de famille et professeur de lycée apparemment satisfait et joyeux, voit tout le monde autour de lui réévaluer ses choix de vie et ses ambitions — sur la base des impressions de la machine — et est contraint de se demander s’il est vraiment aussi heureux qu’il le pensait. Alors qu’il reste sceptique quant à la machine, sa femme, Cass, se laisse aller à rêver qu’il y a quelque chose de plus grand pour elle. Comme beaucoup d’habitants de Deerfield, le couple a vécu une vie relativement sûre et simple, jusqu’à l’arrivée de la machine Morpho. Cependant, tout cela est sur le point de changer lorsque la communauté est obligée de se réconcilier avec ses réalisations inachevées dans la quête d’un avenir meilleur.