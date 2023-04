Le film documentaire Selena Gomez: My Mind & Me disponible sur Apple TV+ vient de recevoir une nomination aux MTV Movie & TV Awards dans la catégorie du Meilleur Documentaire Musical (Best Music Documentary). A noter que c’est la toute première fois qu’une production Apple TV+ est sélectionnée pour cette remise de prix. En revanche, la star de la pop Selena Gomez y est régulièrement conviée, et hormis sa présence dans le documentaire Apple TV+, elle concourra cette année dans deux catégories (Best Performance in a Show et Best Kiss pour « Only Murders in the Building. »).



Les MTV Movie & TV Awards continuent de promouvoir l’inclusivité (à défaut de promouvoir la qualité musicale) puisque 26 catégories sont « gender-neutral » lors de cette édition 2023, c’est à dire que les hommes aussi bien que les femmes (ou tout autre genre) sont sélectionnables dans les mêmes catégories. Les votes viennent à peine de démarrer, et prendront officiellement fin le 17 avril prochain. Les trophées seront remis lors d’une cérémonie organisée à Los Angeles le 7 mai prochain.