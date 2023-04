Netflix continue sa marche en avant dans le gaming mobile avec Raji: An Ancient Epic (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un superbe plateforme du studio Nodding Heads Games. dont l’action se déroule dans l’Inde antique. Ce titre déjà disponible sur consoles et PC rejoint donc le riche catalogue Netflix et c’est une sacré bonne pioche tant la réalisation générale est un bon cran au dessus du tout venant sur smartphone. La direction artistique est somptueuse, les animations rappellent le Prince of Persia de Mechner, et la BO orientale est un délice pour les oreilles. Il faut être bien sûr abonné Netflix pour profiter de tous ces attributs.

Le pitch donne le ton : « Ce jeu d’aventure primé situé dans l’Inde antique met en scène une jeune fille nommée Raji, choisie pour s’opposer à l’invasion démoniaque du royaume humain. Sa destinée ? Sauver son jeune frère et faire face au seigneur démon Mahabalasura. Mille ans ont passé depuis la dernière grande guerre entre les dieux et les démons. Bercés d’un sentiment de sécurité trompeur et ayant oublié les arts alchimiques, les humains se retrouvent à la merci d’envahisseurs démoniaques qui relancent la guerre pour se venger des humiliations passées. Les cités tombent, les forteresses s’écroulent et les enfants sont enlevés à leurs foyers. Au milieu du chaos, Raji est choisie pour défendre l’humanité. »