Valve annonce du changement à venir avec Steam. La plateforme va cesser de supporter OS X El Capitan et macOS Sierra dès le 1er septembre 2023. Du côté de Windows, Steam ne va plus prendre en charge Windows 7 et Windows 8 dès le 1er janvier 2024.

C’est sur son site que Valve annonce la fin du support. On peut lire :

Le 1er septembre 2023, Steam cessera officiellement de prendre en charge les versions 10.11 (« El Capitan ») et 10.12 (« Sierra ») de macOS. Après cette date, le client Steam ne fonctionnera plus sur ces versions de macOS. Pour continuer à utiliser Steam et tout jeu ou autre produit acheté par l’intermédiaire de Steam, les utilisateurs devront mettre à jour leur système d’exploitation avec une version plus récente de macOS. Ce changement est nécessaire car les principales fonctionnalités de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionne plus sur les anciennes versions de macOS. En outre, les futures versions de Steam nécessiteront des mises à jour de sécurité et des fonctionnalités de macOS qui ne sont présentes que dans macOS 10.13 et les versions ultérieures.

Valve invite les utilisateurs d’OS El Capitan et macOS Sierra à mettre à jour rapidement vers une version plus récente, sans forcément attendre le 1er septembre. Le groupe explique qu’Apple ne propose plus de mises à jour de sécurité pour les deux systèmes. « Les ordinateurs équipés de ces systèmes d’exploitation, lorsqu’ils sont connectés à Internet, sont susceptibles d’être infectés par de nouveaux logiciels malveillants et d’autres exploits qui ne seront pas corrigés », indique la société.