The Steve Jobs Archive a annoncé il y a quelques jours la sortie prochaine d’un ebook gratuit sur Steve Jobs intitulé Make Something Wonderful : Steve Jobs in his own words. L’ouvrage, qui contiendra des réflexions générales de Steve Jobs sur de nombreux sujets, sera publié le 11 avril prochain, et il sera évidemment consultable via l’app Livres (ou Kindle, etc.). On ne sait pas encore cependant si Make Something Wonderful : Steve Jobs in his own words pourra être téléchargé directement dans la boutique iBooks d’Apple.

Cet énième livre sur le génial co-fondateur d’Apple comptera pas moins de 250 pages et contiendra un avant-propos rédigé par Laurene Powell Jobs, l’épouse de Jobs. Outre les extraits de déclarations et d’interviews de Steve Jobs, l’ouvrage sera aussi enrichi de correspondances et des photos inédites. Le descriptif laisse comprendre que les sujets abordés iront bien au delà d’Apple : « Dans les pages de ce livre, Steve partage son point de vue sur son enfance, sur la création et son éviction d’Apple, sur son passage chez Pixar et NeXT, et sur son retour final dans l’entreprise là où tout a commencé ».

On notera enfin que la mise en page de l’ouvrage a été conçue par LoveFrom, la société de design créée par Jonathan Ive juste après son départ d’Apple. Une édition papier serait aussi en préparation, mais cette dernière serait uniquement destinée aux employés de Disney et d’Apple.