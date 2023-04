Apple mise sur la qualité de ses séries, et depuis peu s’est lancé dans une couse à l’armement du côté des films. Le Napoléon de Ridley Scott avec Joaquim Phoenix en vedette ou bien encore le prochain Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) sortiront même en salles avant leur disponibilité sur la plateforme, ce qui devrait d’ailleurs très fortement pénaliser les abonnés français à Apple TV+ qui devront patienter jusqu’en 2025 pour voir ces films sur Apple TV+ (ou aller au cinéma, mais pourquoi payer l’abonnement alors ?), à cause bien sûr de la sacro-sainte « chronologie des médias ».

Un autre gros coup est sans doute dans les tuyaux : si l’on en croit le site IndieWire, Apple TV+ serait en bonne voie pour récupérer la production du prochain film de Jonah Hill, Outcome, avec le grand Keanu Reeves en vedette principale. La star hollywoodienne, qui vient de casser le box-office dans le tonitruant John Wick 4, pourrait donc grossir la liste de acteurs et actrices de renom qui ont participé à des films ou séries produits par Apple TV+. La signature avec Jonah Hill serait du reste assez logique sachant que l’acteur-réalisateur a coécrit le biopic sur le groupe Grateful Dead, un biopic réalisé par Martin Scorsese et destiné là encore à la plateforme d’Apple.

« Outcome » mettra en vedette Keanu Reeves dans le rôle de Reef, une star hollywoodienne vieillissante qui doit plonger dans les profondeurs sombres de son passé afin d’affronter ses démons et faire amende honorable.