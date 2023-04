De nouveaux rendus dévoilent l’iPhone 15 Pro et permettent de découvrir quelques détails, notamment le bloc photo qui va être encore plus gros et les bordures autour de l’écran qui vont être plus fines.

Les rendus de 9to5Mac montrent qu’Apple va encore augmenter la taille du bloc photo à l’arrière. Il est déjà imposant sur l’iPhone 14 Pro et il va l’être encore plus sur le 15 Pro. Les trois capteurs photo vont davantage s’imposer, au point où les lentilles seront deux fois plus épaisses que la génération actuelle.

On apprend également que les bordures autour de l’écran de l’iPhone 15 Pro devraient être plus fines. Il est question de 1,55 mm. En comparaison, c’est 2 mm pour l’iPhone 14 Pro. D’autre part, les vitres avant et arrière présentent une courbure subtile des bords, qui s’intègre au cadre en titane du smartphone. À ce sujet, les bords de l’iPhone seraient un poil plus arrondis pour une meilleure prise en main.

iPhone 14 Pro à gauche, iPhone 15 Pro à droite

Pour le reste, on retrouve la présence du port USB-C qui remplace le port Lightning. Il y a aussi un bouton de volume unifié pour le volume et un bouton pour mettre le silencieux. Pour rappel, le bouton de volume ne sera pas mécanique, il sera plat mais l’iPhone aura un retour haptique pour que l’utilisateur sache qu’il a bien interagi pour augmenter ou baisser le volume.

Enfin, un nouveau coloris rouge devrait être disponible et les dimensions seraient 70,46 x 146,47 x 8,24 mm. En comparaison, l’iPhone 14 Pro fait 71,45 x 147,46 x 7,84 mm.