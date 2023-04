Apple TV+ partage aujourd’hui quelques détails au sujet de la saison 2 de la série The Afterparty, dont la date de sortie. Ce sera dès le 12 juillet sur la plateforme de streaming.

Chaque épisode de The Afterparty est une comédie qui explore le récit d’une soirée fatidique par un personnage différent, le tout raconté à travers le prisme de genres cinématographiques populaires et de visuels uniques correspondant au point de vue du narrateur. Tiffany Haddish, Sam Richardson et Zoë Chao sont de retour pour la deuxième saison, qui introduira un nouveau cas, de nouveaux genres cinématographiques et une distribution élargie de personnages joués par Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho et Ken Jeong.

Dans la nouvelle saison, un mariage est gâché lorsque le marié est assassiné et que tous les invités sont suspects. L’inspecteur Danner revient pour aider Aniq et Zoë à résoudre le mystère en interrogeant les membres de la famille, les amoureux croisés et les partenaires commerciaux, et en écoutant chaque suspect raconter le week-end, chacun avec son propre point de vue et son propre style visuel.

Il y aura 10 épisodes au total, avec les deux premiers qui seront disponibles sur Apple TV+ le 12 juillet. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi.