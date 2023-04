Aujourd’hui marque la disponibilité de Make Something Wonderful, un nouveau livre sur Steve Jobs. Le livre, qui est accessible gratuitement, vient de la Steve Jobs Archive.

Le livre comprend une sélection de citations, d’e-mails, de transcriptions, d’interviews et plus encore de Steve Jobs. Il retrace la vie de de l’ex-patron d’Apple avec ses propres mots. C’est structuré comme une chronologie des moments importants de la vie de Steve Jobs et cela comprend une série de documents qui n’ont jamais été rendus publics auparavant. Il y a par exemple les transcriptions de réunions internes d’Apple et divers e-mails qu’il s’est envoyés à lui-même.

Voici comment le site présente le livre :

Collection de discours, d’interviews et de correspondance de Steve, Make Something Wonderful offre une fenêtre unique sur la façon dont l’un des entrepreneurs les plus créatifs du monde a abordé sa vie et son travail. Dans ces pages, Steve partage son point de vue sur son enfance, sur le lancement et l’éviction d’Apple, sur son passage chez Pixar et NeXT, et sur son retour dans l’entreprise qui a tout déclenché. Avec une introduction de Laurene Powell Jobs et édité par Leslie Berlin, ce magnifique livret est conçu pour inspirer les lecteurs à créer leurs propres « choses merveilleuses » qui font avancer le monde.

Make Something Wonderful est disponible sur le site de la Steve Jobs Archive. Il est également possible de le télécharger sur l’application Apple Boobs (Livres). À noter qu’il est seulement disponible en anglais.