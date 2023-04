Apple propose aujourd’hui la bêta 2 (build 20F5039e) d’iOS 16.5 sur iPhone et d’iPadOS 16.5 sur iPad. Elle débarque deux semaines après la précédente et concerne pour le moment les développeurs. La version pour les testeurs publics ne va pas tarder.

La première bêta d’iOS 16.5 avait été plus que légère en ce qui concerne les nouveautés. Il y en a eu deux essentiellement. La première est la possibilité de lancer un enregistrement de l’écran de son iPhone à l’aide de Siri. Il est également possible de couper l’enregistrement avec l’assistant vocal. A noter que c’est pour l’instant disponible en anglais, mais pas en français. La seconde nouveauté est l’ajout d’un onglet pour le sport dans l’application Apple News. Celle-ci est uniquement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

Il n’y a pour le moment pas d’information concernant les nouveautés à retrouver avec la version du jour. Il est possible qu’il n’y en ait pas et qu’Apple se focalise sur les corrections de bugs et autres améliorations générales.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la bêta 2 d’iOS 16.5.

Il y a également la bêta 2 de macOS 13.4 (build 22F5037d) sur Mac, watchOS 9.5 (build 20T5538d) sur Apple Watch et tvOS 16.5 (build 20L5538d) sur Apple TV. Là encore, cela concerne pour le moment les développeurs.