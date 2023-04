Retournement de situation pour les deux modèles de l’iPhone 15 Pro : ils n’auraient finalement pas le droit au bouton de volume unifié et taptique. Selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, cela s’explique par des problèmes techniques. L’analyste Jeff Pu partage la même information.

Apple rencontrerait actuellement des problèmes techniques non résolus avant la production de masse, ce qui l’obligerait à abandonner l’idée d’un bouton de volume unifié et taptique. Apple garderait donc la configuration actuelle, à savoir deux boutons mécaniques séparés, avec un qui permet d’augmenter le volume et l’autre qui permet de le baisser.

Selon Kuo, l’abandon des nouveaux boutons simplifiera le processus de développement et de test, et n’affectera pas le calendrier de lancement de l’iPhone 15. En revanche, cela nuira à Cirrus Logic et à AAC Technologies, deux fournisseurs d’Apple qui devaient proposer des pièces pour les nouveaux boutons.

Kuo a été le premier à annoncer ce fameux bouton unifié, cela remonte à octobre. À cette période, il expliquait qu’Apple avait prévu d’inclure deux moteurs Taptic Engine supplémentaires pour permettre à l’utilisateur d’avoir un retour haptique au moment d’appuyer sur le bouton. En effet, le nouveau bouton ne devait pas être mécanique, mais plat. Le principe est similaire au bouton Home de l’iPhone 7.

Faudra-t-il attendre l’iPhone 16 en 2024 pour avoir le droit à la nouveauté ? Kuo indique que l’iPhone 15 Pro est actuellement au stade EVT (Engineer Validation Test), ce qui signifie qu’Apple peut encore faire quelques modifications au design. Mais il est probable que le nouveau système ne débarquera pas avant l’année prochaine.