Après l’early access, Opera (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) lâche enfin son VPN gratuit intégré au navigateur pour les utilisateurs iOS. Le service est directement disponible dans le navigateur Opera pour mobile. Opera devient ainsi le premier navigateur à proposer un VPN gratuit pour sur toutes les plateformes (le VPN gratuit était déjà disponible pour les plateformes macOS, Windows, Linux et Android). Le service VPN d’Opera ne nécessite aucune inscription et pas plus de loggin avec identifiant. Le traffic sous VPN est entièrement chiffré et l’adresse IP reste en mode privé.



Opera prévient cependant que le déploiement du VPN pour l’ensemble des utilisateurs iOS pourrait prendre encore quelques semaines. Outre l’arrivée du VPN, le navigateur Opera sous iOS se dite de nouvelles fonctions : « Une fonctionnalité de signets (Bookmarks) permettra aux utilisateurs de mieux organiser leur vie en ligne, et couplée à la numérotation rapide, elle garantit un accès immédiat à ce qui est le plus important. Et pour les fans de football, une nouvelle fonctionnalité Live Scores débarque sur la page d’accueil du navigateur. Un tableau de bord affiche les matchs de la journée – qu’ils soient à venir, en cours ou que le coup de sifflet final a déjà été donné – Live Scores aidera les utilisateurs à rester au courant de l’action dans le monde entier. »