Pixelmator Photo n’existe plus, place désormais à Photomator. L’application de retouche photo change effectivement de nom et c’est une réalité dès maintenant. Cela concerne la version sur iPhone et iPad, et c’est un moyen de se différencier de l’application Pixelmator et de Pixelmator Pro.

Le changement de nom pour Photomator s’accompagne par l’ajout de nouveautés. On retrouve des outils autour des ajustements sélectifs, notamment les sélections grâce à l’intelligence artificielle, les sélections au pinceau et les outils de masque de dégradé.

Les versions précédentes de l’application se concentraient sur les modifications s’appliquant à l’ensemble de l’image. Désormais, grâce aux ajustements sélectifs, les utilisateurs peuvent apporter des modifications à de plus petites sections d’une photo. Il est possible d’effectuer des sélections manuelles à l’aide d’un outil de pinceau ou appliquer des masques de dégradé. Photomator tire parti des algorithmes de l’intelligence artificielle pour proposer également des outils de sélection automatique, permettant d’isoler rapidement des éléments tels que le sujet, le ciel et l’arrière-plan. Vous pouvez aussi affiner les sélections avec des opérations booléennes.

Photomator est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Il faut toutefois une licence pour l’utiliser : 5,49€/mois, 34,99€/an ou 99,99€ à vie. À noter qu’une version Mac de Photomator est aussi en préparation et arrivera en mai.