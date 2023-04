Les free-to-play n’ont plus trop la cote ces derniers temps, et l’on ne compte plus les annonces de fermetures de titres freemiums. Le perdant du jour n’est autre que Disgaea RPG (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), une version mobile simplifiée basée sur le lore du célèbre Tactical-RPG Disgaea. Le jeu était sorti en 2018 au Japon, un démarrage pas vraiment couronné de succès puisque le titre avait été retiré pendant une courte période avant de revenir un peu mieux calibré (disons surtout, un peu moins grippe-sous). Hormis le lore et les personnages sélectionnables, Disgaea RPG reste à des encablures du Disgaea 4 de Nippon Ichi Software, qui est d’ailleurs lui aussi disponible sur iOS (Lien App Store – 39,99 euros – iPhone/iPad). Le prix n’est certes pas le même non plus (on passe de la « gratuité » à 39,99 euros !).

Mal noté et peu apprécié des joueurs, Disgaea RPG en a donc fini avec son chemin de croix. La triste version du studio Boltrend femera ses portes (ou plutôt ses serveurs) le 12 mai prochain. Plus aucun achat in-app ne sera possible à partir du 19 avril.