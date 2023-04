Google assure avoir effectué plusieurs changements sous le capot afin d’améliorer les performances de Chrome sur macOS et Android. La société affirme que le navigateur est plus rapide que jamais et a enregistré une amélioration de 10% dans les résultats du test Speedometer 2.1 au cours des trois derniers mois.

Le test Speedometer vient d’Apple. Google a déjà montré à quelques reprises que Chrome obtient de meilleurs scores que Safari, le navigateur Internet d’Apple. Aujourd’hui, le groupe confirme son avance avec un gain de performances.

L’ensemble des modifications comprend une meilleure analyse HTML pour certaines fonctions CSS et JavaScript, une meilleure compression des pointeurs, une meilleure mise en cache et une meilleure gestion de la mémoire, entre autres. Google a indiqué que certaines des modifications internes pourraient également être répercutées sur le moteur WebKit d’Apple, utilisé par Safari et tous les autres navigateurs sur iOS (parce qu’Apple impose l’usage de WebKit).

macOS n’est pas la seule plateforme à avoir bénéficié des améliorations, il y a également Android. Ici, Google dit avoir ciblé les appareils haut de gamme avec une version de Chrome qui utilise des flags de compilation adaptés à la vitesse plutôt qu’à la taille des fichiers binaires. Ces versions de Chrome offrent des performances jusqu’à 30% supérieures sur le test Speedometer 2.1 lorsqu’elles sont exécutées sur des appareils capables.