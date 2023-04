Rappelé à la tête de Disney dans une période de forte turbulences pour la firme aux grandes oreilles, Bob Iger n’a pas hésité à tailler dans l’énorme masse salariale du groupe afin de remettre les comptes à flot. Et si l’actuel CEO de Disney n’a pas hésité à retourner à son poste, ce serait en grande partie grâce à… Steve Jobs ! « La personne à laquelle je pense le plus, que j’ai eu la chance d’avoir observée de très près, est Steve Jobs », a ainsi déclaré Iger lors d’une interview accordée au Time « Il a été rappelé dans une entreprise qu’il avait fondée – des circonstances très différentes. Mais parler avec lui comme je l’ai fait et réfléchir à ce qu’il a vécu, j’en ai tiré beaucoup. Premièrement, quand vous êtes rappelé et que vous acceptez de revenir, vous devez le faire avec un enthousiasme incroyable, et sans une once d’hésitation » a poursuivi le CEO « Et puis vous devez savoir très rapidement ce que vous êtes censé accomplir et surtout ce que vous pouvez accomplir. »

Bob Iger et Steve Jobs, Il y a longtemps…

Encore plus loin dans l’interview, Iger revient sur son grand inspirateur du moment : « Cela vous force à une discipline et à une concentration », précise le CEO. « Vous prenez une entreprise axée sur la créativité et vous appliquez la technologie comme Pixar, et vous vous retrouvez soudainement avec cette combinaison dont Steve Jobs a parlé. Ce qui a vraiment « parlé » au cœur de Steve, comme il l’a dit, était la combinaison d’une grande créativité avec une grande technologie, et quand vous regardez Pixar et ce qu’ils ont fait, cette combinaison leur a permis de rester pertinents sans changer leurs valeurs ».