Apple a cessé de signer iOS 16.4 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Apple a proposé la version stable d’iOS 16.4 le 28 mars dernier. Celle-ci a eu le droit à plusieurs nouveautés :

21 nouveaux Emoji comprenant des animaux, des gestes de la main et des objets sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.

Notifications pour les apps web ajoutées à l’écran d’accueil.

Le mode « Isolement de la voix » pour les appels cellulaires met en avant le son de votre voix et bloque les bruits environnants.

L’album Doublons dans Photos prend maintenant en charge la détection des photos et vidéos présentes en double dans une photothèque partagée iCloud.

VoiceOver est désormais pris en charge pour les cartes de l’app Météo.

Réglage d’accessibilité permettant d’obscurcir automatiquement les contenus vidéo dans lesquels des flashs ou des effets stroboscopiques sont détectés.

La recherche visuelle est désormais disponible en Belgique et en Suisse.

Correction d’un problème pouvant empêcher l’affichage des demandes d’autorisation d’achat des enfants sur l’appareil du parent.

Correction d’un problème pouvant entraîner l’absence de réponse des thermostats compatibles avec Matter après leur jumelage avec Apple Home.

Optimisations de la détection des accidents sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro.

Nous avons ensuite eu le droit à iOS 16.4.1 le 7 avril. Celle-ci, qui est la dernière en date et évidemment signée par Apple, a été plus légère. Elle a corrigé deux bugs (un avec les emojis et un avec Siri) et a bouché des failles de sécurité exploitées par les hackers.

La prochaine version sera iOS 16.5. Apple a déjà proposé deux bêtas aux développeurs et testeurs publics.