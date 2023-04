C’est un nouveau record pour un film produit par un service de streaming : Killers of the Flower Moon, le prochain film du monumental Martin Scorsese, durera près de 4 heures, soit 3 heures et 54 minutes exactement. C’est une 1/2 heure de plus que The Irishman (3h28), le précédent film de Scorsese qui avait été produit cette fois par Netflix.

Réalisé d’après le best-seller éponyme de David Grann, Killers of the Flower Moon se déroule dans l’Oklahoma des années 1920 et décrit les meurtres en série de membres de la nation Osage, riche en pétrole, une série de crimes brutaux qui ont été connus sous le nom de « règne de la terreur ». Le film met en vedette Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion et Tantoo Cardinal.

Pour rappel, Killers of The Moon sortira en salles le 20 octobre prochain, avant même sa disponibilité sur la plateforme de streaming Apple TV+. En France, cette sortie en salles reportera la disponibilité en streaming à 2025 (à cause de la chronologie des médias), un vrai « malus » pour les abonnés au service. Le film a aussi été nommé à la 76ème édition du Festival de Cannes.