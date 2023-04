Reprenant une grosse part de la recette qui a fait le succès de Pokémon Go (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), Monster Hunter Now permettra à tout propriétaire d‘iPhone ou de mobile Android de partir à la chasse à la grosse bébête en réalité augmentée. La célèbre franchise de Capcom passe ici à la moulinette AR du studio Niantic, mais le joueur pourra aussi batailler plus traditionnellement, et en coopération, dans un univers 3D et non-AR. Le trailer du jeu laisse de l’espoir quant au fait que le gameplay nécessitera tout de même un peu de skill, ce qui est la moindre des choses pour cette licence.



Après la bêta fermée du titre fixée au 25 avril, Niantic pourra peaufiner les quelques bugs restants, l’objectif étant de livrer la version finale de Monster Hunter Now pour le mois de septembre. Espérons que le jeu recevra un meilleur accueil que les versions AR d’Harry Potter et de The Witcher, deux titres qui ont été loin de reproduire l’engouement, pour ne pas dire le phénomène de société, suscité par Pokémon Go.