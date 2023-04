Depuis que Samsung a dépassé Apple sur le marché du smartphone (en volume de ventes), jamais l’écart entre l’américain et le sud-coréen n’avait été aussi faible… pour un premier trimestre. On le pressentait déjà au vu de l’écart considérable entre les deux géants le trimestre précédent (en faveur d’Apple) : la firme de Cupertino ne se laisserait certainement pas distancer sur le Q1, comme cela est généralement le cas. Canalys confirme : sur le Q1 2023 donc, la part de marché de l’iPhone atteint 21%, juste derrière les 22% de Pdm de Samsung et de ses Galaxy ! Cela signifie aussi que sur l’année fiscale d’Apple (qui démarre avec le Q4 calendaire) Apple reste toujours assez loin devant son plus fidèle concurrent sur le marché du smartphone, ce qui là encore ne s’était plus vu depuis… très longtemps.

Pour rappel, lors du Q1 2022, l’écart entre Samsung et Apple était alors de 6 points de pourcentage (24% de Pdm pour Samsung et 18% de Pdm pour Apple). Tout devrait donc se jouer durant le trimestre en cours : si Samsung ne parvient pas à creuser l’écart sur le Q2, et sachant que le Q3 est aussi le trimestre de sortie des nouveaux iPhone, Apple pourrait donc dominer le marché du smartphone sur une année pleine ! Il faut remonter à 2012 pour retrouver Apple en tête du marché mobile.