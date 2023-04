Apple va proposer un port USB-C sur l’ensemble des iPhone 15, mais ce n’était pas le plan d’origine. En effet, le leaker Unknownz21 révèle que les premiers prototypes avaient toujours un port Lightning.

De janvier à mars 2022, Apple testait des iPhone 15 avec un port Lightning. La société est ensuite passée sur le port USB-C et c’est resté tel quel. Ce sera aussi le cas avec les modèles commercialisés.

Apple propose un port USB-C sur ses Mac depuis 2015 et sur ses iPad depuis 2018. On en retrouve aussi sur la télécommande de l’Apple TV. Seul l’iPhone résiste avec son port Lightning qui a fait ses débuts en 2012 avec l’iPhone 5.

Apple prévoit de passer à l’USB-C sur iPhone en raison de la réglementation européenne qui impose un chargeur commun pour les appareils électroniques. Le port Lightning n’étant pas autorisé par ces règles, Apple avait la possibilité de proposer l’USB-C uniquement en Europe et de conserver le port Lightning partout ailleurs, ou d’utiliser l’USB-C dans le monde entier et d’éliminer complètement le port Lightning. L’utilisation de l’USB-C pour tous les appareils Apple simplifiera la recharge car les iPhone, les iPad et les Mac pourront partager le même câble et le même adaptateur secteur.

D’autres appareils ont encore un port Lightning. C’est notamment le cas des AirPods, Magic Mouse, Magic Trackpad et Magic Keyboard. Les futurs modèles pourraient zapper l’USB-C pour proposer la charge sans fil grâce à MagSafe. Apple cherche aussi à proposer un iPhone avec uniquement la charge sans fil, sans aucun port. Mais ce n’est pas pour tout de suite.