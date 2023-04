L’application Kindle d’Amazon, qui permet de lire des livres électroniques, s’est fait taper sur les doigts par Apple et Google suite à la présence de livres pornographiques. Cela ne plaît pas aux deux sociétés gérant respectivement l’App Store et le Play Store.

La boutique Kindle d’Amazon vend des livres pour adultes contenant des photographies qui ne conviennent pas aux enfants. Le contenu a été découvert par des parents qui ont contacté Reuters. Les parents avaient pris un abonnement Kindle avec un accès en illimité pour leurs enfants préadolescents parce qu’ils retrouvaient des livres adaptés à leur âge qui n’étaient pas disponibles avec la formule Kids.

Il se trouve que les enfants ont été en mesure de télécharger des livres comprenant des photos de personnes complètement nues. Les enfants n’ont pas eu besoin d’un quelconque accord parental pour télécharger ce type de contenu.

« Nous avons fait part de ces préoccupations au développeur et nous travaillons avec lui pour veiller à ce que son application soit conforme à nos règles », a déclaré Apple. Le groupe en a profité pour changer l’âge minimum pour télécharger l’application Kindle sur l’App Store. C’était quatre ans au minimum auparavant, c’est désormais 12 ans au minimum.

Google a également indiqué avoir contacté Amazon et que le Play Store n’autorisait pas les applications contenant ou promouvant des contenus sexuels, tandis qu’Amazon a déclaré qu’il « examinait toutes les informations disponibles et prenait des mesures » sur la base de ses conclusions. Amazon a assuré s’engager « à offrir une expérience d’achat et de lecture sûre » à ses clients et à leurs familles.