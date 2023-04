Sajid Moinuddin, un macuser indien a décidé de profiter de l’ouverture de l’Apple Store BKC de Mumbai pour faire dédicacer par Tim Cook… son vénérable Mac SE non fonctionnel de 1989 (modèle FDHD). Ironie de cette séquence, ce Mac SE a été commercialisé à une époque où Tim Cook n’avait même pas encore rejoint Apple (ce sera fait 10 ans après la naissance du SE), ce qui explique peut-être d’ailleurs la surprise de Cook lorsque ce Mac « rétro » lui a été présenté ! Finalement, le Mac SE a bien été signé par le CEO d’Apple, ainsi que par Deidre O’Brien VP Retail et Ressources humaines chez Apple.

Forcément satisfait, le macuser confiera avoir fait tout ce trajet avec son Mac SE sous le bras afin de « montrer le chemin qu’à parcouru Apple, de 1984 à l’ouverture de sa première boutique à Mumbai ». Bon, 1984, c’était le tout premier Mac et non le Mac SE, mais on comprend bien l’idée… Pour information, le Mac SE FDHD était une machine de 8 kilos équipée d’un lecteur SuperDrive. Le premier modèle de Mac SE (1987) embarquait un processeur Motorola 68000 fonctionnant à 8 MHz, un bus système de 8 MHz, un écran monochrome à la définition de 512 × 342 pixels et un ou deux lecteurs de disquettes.